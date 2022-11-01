На медицину потратят более 11 миллиардов рублей в будущем году

Проект бюджета ТФОМС рассмотрел облсовет в первом чтении.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Из пояснительной записки к нему следует, что основным источником доходов, как и прежде, станут субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Деньги выделяются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в регионах.

По субъектам Российской Федерации они распределяются, исходя из сведений о численности местных жителей, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. В данном случае для расчета взят численность застрахованных орловцев по состоянию на 1 января 2022 года – она составляет 730 480 человек. Также учитываются средние подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования. На 2023 год они установлены в сумме 14 949,9 рубля, на 2024 год – в сумме 15 834,7 рубля. Однако, в соответствии с постановлением правительства страны, эти нормативы могут быть уточнены ко второму чтению проекта закона о бюджете Фонда.

Прогнозируемый общий объем доходов орловского ТФОМС на 2023 год составляет 11,223 миллиарда рублей. Отметим, что в нем учтен планируемый объем штрафов, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, а также денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств. Эти платежи, по прогнозам, составят 10,741 миллиона рублей, или 0,1 процента от всех доходов бюджета Фонда.

Общий объем расходов на 2023 год тоже планируется в объеме 11,233 миллиарда рублей, то есть бюджет будет дефицитным. Отметим, что на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования запланировано 16,9 миллиона рублей. Деньги поступят из средств нормированного страхового запаса и составят 0,15 процента от всех расходов бюджета Фонда. Остатки средств бюджета Фонда на начало года являются источником финансирования дефицита бюджета, — отмечено в законопроекте. Сам дефицит пока планируется утвердить в сумме 9,871 миллиона рублей.

ИА «Орелград