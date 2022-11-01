Налоговики исключили из госреестра 40 орловских компаний

Владельцев такого бизнеса предупредили о негативных последствиях.



В Орловской области за 9 месяцев текущего года регистрирующим органом было принято более 40 решений о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ – Единого государственного реестра юридических лиц. Такие данные предоставила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Налоговики также предостерегли владельцев такого бизнеса от возможных последствий. Учредителям и руководителям исключенных из госреестра организаций напомнили: если их фирма признана недействующей и исключена из реестра при наличии задолженности в бюджет, признанной безнадежной к взысканию, то они в течение трех лет не смогут выступать учредителями и руководителями других организаций.

«Законодательство в сфере государственной регистрации предоставляет налоговым органам право принимать решения об исключении из ЕГРЮЛ организаций, в отношении которых установлены признаки недействующего юридического лица, — уточнили в областной налоговой службе. – Процедура регламентирована статьей 64.2 Гражданского кодекса РФ и статьей 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно указанным нормам, такой мере подлежат недействующие «конторы», то есть те, которые не предоставляли налоговую отчетность и не производили операции хотя бы по одному банковскому счету в течение последних 12 месяцев. Иными словами, налоговики актуализируют сведения в госреестре, что позволяет обеспечить их достоверность. Следовательно, законопослушный бизнес не будет иметь дела с сомнительными компаниями и избежит возможных неприятностей.

«Заинтересованным лицам предоставлена возможность самостоятельно в режиме онлайн получить информацию о начале процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ на сайте ФНС в разделе «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ» сервиса «Прозрачный бизнес»», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, лица, чьи законные интересы затрагиваются в связи с исключением из реестра, в срок не позднее трех месяцев со дня опубликования такого решения имеют право представить в регистрирующий орган соответствующее заявление в произвольной форме. При поступлении заявления юридическое лицо не подлежит исключению из реестра в административном порядке.

ИА «Орелград»