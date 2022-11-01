Несмотря на завершение мобилизации, повестки не обнуляются

1.11.2022 | 9:47 Важное, Новости, СВО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 31 октября рассказал, как реагировать на вызов в военкомат.

Министром обороны принято решение о приостановлении набора в рамках частичной мобилизации.  Последние добровольцы и мобилизованные из Орловской области были отправлены в учебные центры 31 октября.

«Тем, кто получили повестки, необходимо прийти в военкомат, чтобы произвести уточнение мобилизационных сведений. В ближайшее время отправок не планируется. Каждый из нас при смене документов, места жительства, устройстве на работу, при появлении медицинских показаний, рождении детей должен предоставлять сведения в военкомат. Либо это делают кадровые службы предприятий, либо это делает каждый военнообязанный человек».

Андрей Клычков отметил, что страна впервые за 82 года столкнулись с практикой, о которой говорили на военных кафедрах. Теперь наглядно, для чего нужен военный учет и как выглядит мобилизация.

«Повестки мы дальше не планируем разносить и передавать», — сообщил губернатор.

Добровольцы могут написать заявление и пойти служить.

ИА «Орелград»

 

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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