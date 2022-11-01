Огромная карантинная зона появилась под Орлом

Фитосанитарная зона по повилике в Шаблыкинском районе превысила 700 га.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловкой области в последнее время едва ли не в ежедневном режиме устанавливаются карантинные фитосанитарные зоны по повилике – одному из самых опасных сорняков, зарегистрированных на территории региона. С каждым днем площадь таких зон растет, причем некоторые из них поражают своими размерами. Так, по сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, очередным приказом на территории Титовского сельского поселения Шаблыкинского района установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике на общей площади 739,39 га. Причем очаг произрастания этого опасного сорняка составил 227,86 га, а оставшиеся 511 га – это площадь буферной зоны.

«Правообладателям данных участков направлена программа по локализации очагов и ликвидации популяции повилики, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Им предстоит принять срочные исчерпывающие меры по уничтожению карантинного сорняка и недопущению его дальнейшего распространения, в соответствии с программой, вплоть до его полного уничтожения».

В ведомстве подчеркнули, что согласно ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О карантине растений» мероприятия по локализации очага карантинного объекта или его ликвидации осуществляются за счет средств владельцев, пользователей и арендаторов земли, то есть за счет граждан и юридических лиц. Невыполнение требований законодательства может повлечь за собой риск дальнейшего распространения карантинных сорняков на новые свободные территории, — предупредили в ТУ Россельхознадзора.

«Повилика способна нанести огромный вред, она замедляет рост и развитие растений за счет высасывания из них питательных веществ, — говорят специалисты. — Вследствие этого нарушается их баланс, и насаждение в итоге полностью гибнет. Существенно снижает устойчивость многолетних культур к морозу. Повилика сильно портит качественные и количественные характеристики будущих урожаев, переносит вирусные заболевания. Вредоносность повилик заключается в том, что они вызывают общее нарушение обмена веществ у культурных растений. Ядовитые свойства проявляются во время цветения и образования семян. Повилики, повреждая покровные ткани растений, способствуют их поражению вредителями и болезнями».

ИА «Орелград»