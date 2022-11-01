Орловцам объяснили, почему в декабре они могут стать должниками

Должниками станут те, кто не успеет заплатить имущественные налоги.

Специалисты УФНС России по Орловской области публично рассказали о порядке исполнения налоговых уведомлений в 2022 году, а также о текущей статистике кампании по сбору имущественных налогов с физических лиц. Напомним, кампания по рассылке «писем счастья» стартовала в сентябре. Время до истечения срока уплаты стремительно тает. Как напомнили налоговики, начиная со 2 декабря орловцы, не уложившиеся в положенный срок, либо забывшие о необходимости рассчитаться с бюджетом, перейдут в категорию должников. А на их налоги будет начисляться дополнительная пеня.

«Если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил уведомление и квитанции на уплату налогов, ему необходимо обратиться в любой налоговый орган или МФЦ», — рекомендуют в областной налоговой службе. В ведомстве добавили, что в целом имущественные налоги за 2021 год были начислены примерно 690 тысячам плательщиков. Для них всего сформировано более 470 тысяч уведомлений. Около 110 тысяч таких уведомлений были направлены орловцам через их личные кабинеты, которые они завели на сайте ФНС. По почте было разослано более 275 тысяч заказных писем.

Также в налоговой службе отметили, что на сегодняшний день на территории Орловской области собрано уже более 300 миллионов рублей имущественных налогов. В ведомстве напоминают, что оплатить налоги можно авансом, заранее – для этого необходимо воспользоваться опцией «Пополнить кошелек» в своем личном кабинете налогоплательщика. Либо можно перечислить средства на единый налоговый счет с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

«С 1 января 2023 года будет введен институт Единого налогового счета (ЕНС) для организаций и индивидуальных предпринимателей, — рассказала начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом УФНС России по Орловской области Татьяна Енина. — Представители бизнеса теперь тоже смогут оплатить все налоги единым платежом по двум реквизитам: ИНН и сумма платежа. Поступившие на ЕНС платежи автоматически распределятся по налоговым обязательствам плательщика. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения, затем на налоги с текущим сроком уплаты, а потом на пени, проценты, штрафы».

ИА «Орелград»