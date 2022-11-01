Орловские власти устраняют недоработки, связанные с подвалами жилых домов

Частые проблемы — нехватка лампочек, туалетов и мест для отдыха.

Городские чиновники из управления по безопасности администрации Орла продолжают проведение проверок состояния подвалов жилых домов, которые в случае ЧС могут быть использованы в качестве укрытий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее управляющие компании получили требования привести в порядок соответствующие объекты. Судя по комментариям орловцев в соцсетях, эти работы идут с разной степенью успешности.

По информации мэрии, наиболее распространенными недоработками являются нехватка или отсутствие лампочек, туалетов и мест для отдыха. Что же касается жалоб обычных орловцев, то по их словам можно встретить и более серьезные проблемы. Это и проблемы с канализацией и водоснабжением, и крысы, и антисанитария.

ИА «Орелград»