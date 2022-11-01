Прокурор Орловской области заявил о волоките, допускаемой следователями

1.11.2022 | 14:24 Закон и порядок, Новости

Будут приняты дополнительные меры к усилению прокурорского надзора.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин заявил, что органами предварительного расследования при рассмотрении материалов прокуратуры допускаются факты волокиты. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Эта темы была поднята вчера, 31 ноября, на расширенном заседании коллегии прокуратуры. При этом, одним из участников работы коллегии был руководитель СУ СК России по Орловской области Петр Юдин.

Поскольку волокита приводит к затягиванию принятия процессуальных решений, участники коллегии приняли решение о принятии дополнительных мер к усилению прокурорского надзора.

Фамилия мэра Орла не прозвучала, однако известно, что Следственный комитет неоднократно пытался прекратить его преследование по уголовному делу, возбужденному еще в апреле 2021 года. Каждый раз прокуратура пользовалась своими полномочиями и не давала закрыть дело, однако расследование дела о дороге к «тещиному дому», даже находясь на контроле центрального аппарата СК, до сих пор продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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