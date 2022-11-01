В Орле призвали активизировать исследования проблем книговедения

Обнародован итоговый документ «Денисьевских чтений».

Как уже сообщал «Орелград», в Орле прошла международная научно-практическая конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности «Девятнадцатые Денисьевские чтения». Мероприятия состоялись на базе Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени Бунина и Орловского государственного института культуры. Всего в них приняли участие 213 человек, в том числе 55 удаленно. Это были ученые, библиотечные специалисты, преподаватели и краеведы из Орловской области, Москвы, Брянска, Рязани, Крыма, ДНР и ЛНР. Зарубежные государства были представлены участниками из Беларуси, Молдовы, Казахстана и Узбекистана.

«Проведение ежегодных чтений в Орле – это дань памяти ученому, библиотечному деятелю, журналисту, педагогу в сфере библиотечно-информационного образования Виталию Денисьеву, — сообщили в областной библиотеке. — На пленарном и секционных заседаниях обсуждены результаты библиотековедческих, библиографоведческих, книговедческих и историко-краеведческих исследований. Заслушано 45 докладов».

На конференции были объявлены победители XVIII областного конкурса научных работ по библиотековедению, библиографоведению и книговедению в номинациях «Библиографический указатель», «Библиографическое пособие малых форм» и «Научная работа обучающихся». Затем был принят и обнародован итоговый документ форума. Так, участники чтений рекомендовали активизировать научные исследования инновационных теоретико-методологических проблем библиотековедения, библиографоведения и книговедения.

Они советуют разместить материалы о конференции в открытом доступе, опубликовать видеозапись на канале областной библиотеки в Rutube и социальных сетях, а также опубликовать материалы чтений в электронной коллекции «Бунинки», в сборнике «Девятнадцатые Денисьевские чтения» и на страницах профессиональных библиотечно-информационных изданий. Участники призвали не прерывать традицию и провести Двадцатые Денисьевские чтения 18-19 декабря 2023 года. Предлагается посвятить их 185-летию Областной библиотеки имени Бунина. Итоговый документ содержит и рекомендацию провести в 2022-2023 годах XIX областной конкурс научных работ имени Денисьева по книговедению и библиотековедению.

«Участники отметили, что проведение Денисьевских чтений, издание и распространение материалов конференции способствуют активизации научно-исследовательской работы по библиотечному делу в стране, регионе, повышению качества библиотечно-информационного образования, развитию творческой инициативы библиотечных работников, внедрению инноваций в практику работы библиотек, интеграции интеллектуальных ресурсов культурно-образовательной сферы, сохранению и приумножению историко-культурного наследия края», — резюмируют организаторы.

ИА «Орелград»