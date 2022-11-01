В Орле закончилась заливка «бетонной рубашки» центральной опоры Красного моста

1.11.2022 | 16:45 Новости, Строительство

В работах сейчас задействовано 125 человек и 11 единиц техники.

На Красном мосту ведутся работы по реконструкции центральной опоры, и подрядчик уже завершил заливку «бетонной рубашки» центральной опоры. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Все запланированные коммуникации вынесены из зоны реконструкции. Остались лишь три кабеля связи, которые на этой неделе также будут перенесены с Красного моста», — рассказали в мэрии.

В настоящее время на объекте работают 125 человек. Задействовано 11 единиц техники.

ИА «Орелград»

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