Хоккеисты ОГУ впервые сыграли в Чемпионате студенческой хоккейной лиги

29 и 30 октября в Орле впервые в истории состоялись матчи Чемпионата студенческой хоккейной лиги.

Сборная Орловского государственного университета сыграла с командой Нижегородского государственного университета. По итогам прошлого сезона команда соперников заняла четвертое место в Чемпионате. Этот сезон нижегородские студенты начали в обновлённом составе.

Для нашей команды домашние матчи также стали дебютом. Право выступить в элите студенческого хоккея хоккеисты Орловского государственного университета получили благодаря успешному выступлению в Первенстве Студенческой хоккейной лиги. Напомним, что в минувшем сезона орловцы во всероссийском финале заняли высокое пятое место.

Первый матч начался в буквальном смысле с заброшенной шайбы. Нижегородцам удалось распечатать ворота хозяев уже на первой минуте. Но через пять минут гостям пришлось вытаскивать шайбу уже из своих ворот. Обмен шайбами происходил до середины второго периода. Позднее запас точных ударов у хозяев завершился, а гостям удалось реализовать ещё три своих момента. Последние три минуты матча имели численное преимущество – поле покинул вратарь команды Ефим Насонов, но не смогли реализовать «лишнего» — подвела реализация. Итог матча – поражение хозяев со счётом 3:6

События стартовых минут второго матча показали, что гости проработали свои ошибки и начали игру в более спокойном темпе. Нижегородцам удалось дважды поймать соперника на ошибках и выйти вперед 2:0. Позже хозяева ответили точным ударом Павла Гришина. Середина первого периода – единственный момент, когда отставание в счете было минимальным. Дальше чёткость действий гостей помогла им значительно оторваться в счёте. Лишь под конец нижегородцы дали возможность хозяевам еще дважды порадовать болельщиков. Финальная сирена зафиксировала счёт 3:7

Слово участникам матча:

Геннадий Скиба, главный тренер ХК «ОрёлГУ»: Дело не в забитых и пропущенных шайбах, дело в самой игре. Игры были равными. Очень большую роль сыграло везение. В первом матче, мне кажется, что мы выглядели даже чуть сильнее. Не повезло, не забили своё. Они всё свое забили. Во втором матче удача вновь была на их стороне, в наши ворота влетело много курьёзных шайб, которые решили исход игры.

Дмитрий Кулябов, главный тренер ХК ННГУ: «Три шайбы в свои ворота – это много. Не умаляя заслуг соперников. Мы просмотрели все игры орловской команды перед стартом, и я знал, что в составе есть ребята, которые могут исполнить. Собственно, они-то и исправляли. В первом матче нашим ребятам помешали эмоции от дебюта в студенческой хоккейной лиге. Но к третьему периоду их удалось погасить и это хорошо. Второй матч получился более содержательным, мы лучше держали рисунок. Но есть компоненты, над которыми нам надо работать»

Самвэл Давтян, капитан ХК ОрёлГУ: «Нас подвела реализация. К каждому моменту необходимо относится со всей серьёзностью. А у нас, к сожалению, так не получилось ни в одной из игр первого тура. Много детских ошибок. Я как капитан слежу за всеми линиями игры, но нашивка – не показатель. На льду вся команда и важно наличие командного духа. Он у нас в этих матчах был. Соперник очень хороший. У нас вообще «группа смерти». Каждое очко будет на вес золота. Очень плохо, что не удалось набрать на старте. Что ж, значит надо работать.

Роман Ибрагимов, нападающий ХК ННГУ: «Обе игры были трудными. Нам на старте сезона достался очень хороший соперник, с которым было приятно и интересно играть. Мы приехали в Орёл с большой мотивацией показать себя в студенческой лиге на максимальном уровне. Это получилось. Для нас, как верно отметил наш тренер, получить за игру три шайбы в свои ворота – много. Мы каждую тренировку очень большое внимание уделяем работе в защите. Значит где-то недоработали, надо устранять недочёты».

ИА «Орелград»