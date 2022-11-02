Долю «плохой» еды для детей в Орле признали минимальной

2.11.2022 | 7:31 Новости, Происшествия

Обнародованы данные надзора за условиями пребывания детей в детсадах.

Любопытную статистику обнародовало Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Оно рассказало о текущих результатах контроля за качеством оказания услуг дошкольными организациями региона, в том числе услуг по организации питания детей. Сообщается, что всего на территории региона подобные услуги оказывают 170 дошкольных организаций, которые являются самостоятельными юридическими лицами, и 128 организаций, на базе которых открыты 142 дошкольные группы. В целом их услугами охвачен 28 431 ребенок, что составляет 49,5 процента от общего количества детей в возрасте до 7 лет. Примечательно, что из них детей в возрасте до 3-х лет — 4704.

Специалистами Роспотребнадзора в текущем году проведены плановые и внеплановые контрольные мероприятия в отношении 169 дошкольных организаций. В ведомстве поделились «секретом»: в ходе проверок детских садов широко используются лабораторные и инструментальные методы исследования. В целом в этом году в дошкольных организациях и группах было исследовано 485 проб питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Также эксперты изучили 890 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, содержанию витамина С, на калорийность и полноту вложения сырья. Сообщается, что удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих нормируемым требованиям, составил менее 1 процента. Кроме того, в организациях было проведено более 19 тысяч исследований параметров микроклимата и более 6 тысяч исследований степени освещенности помещений.

«По результатам надзорных мероприятий в отношении дошкольных организаций выявлено 453 нарушения санитарного законодательства, — уточнили в Управлении Роспотребнадзора. — Основными являлись нарушения требований к санитарному содержанию помещений, территории, кулинарной обработке пищи, правилам мытья столовой посуды, проведению текущих уборок, ведению документации. За выявленные нарушения санитарного законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности».

ИА «Орелград»

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