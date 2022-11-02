Объем финансирования ремонта дорог в Орле вырос до 7 миллиардов

Власти расширили рамки программы развития улично-дорожной сети.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла». Ее рамки расширены – она будет действовать по 2026 год включительно. Началом ее реализации по-прежнему считается текущий, 2022 год. Так, в новой редакции изложен раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы». Согласно ему, на дорожные работы областному центры требуется не менее 7,142 миллиарда рублей. Причем из них в 2022 году должно быть освоено 2,264 миллиарда рублей, в 2023 году – 2,935 миллиарда.

Соответственно, финансовые планы на последующие годы пока выглядят гораздо более скромными. Так, в 2024 году на дороги Орла планируется потратить 860,001 миллиона рублей, в 2025 году – 724,255 миллиона, в 2026 году – 358,885 миллиона. Однако программа может неоднократно корректироваться. Во многом параметры ее будущего финансирования привязаны к возможностям регионального Дорожного фонда, который является основным донором дорожных финансовых средств для Орла. Из него город планирует получить 6,527 миллиарда рублей. Впрочем, заметная часть денег поступит и из федерального бюджета. Например, в этом году федеральная доля составляет 405,02 миллиона рублей, в 2023 году составит 83,239 миллиона рублей. Бюджет города Орла на программу за все годы ее реализации планирует выделить лишь 127,348 миллиона рублей.

В целом за период реализации программы планируется выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 51,26 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения должна за это время уменьшится на 11,11 процентных пункта.

ИА «Орелград»