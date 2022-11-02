Орловская больница засудила поставщика топлива

2.11.2022 | 7:09 Закон и порядок, Новости

Из-за срыва поставок медицинский транспорт приходилось заправлять за свой счет.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Болховской центральной районной больницы к компании «Роснефтегаз», зарегистрированной в Ростовской области. Медучреждение просило о взыскании 104 тысяч рублей, в состав которых были включены понесенные убытки и штраф. Дело поначалу было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, но затем суд перешел к рассмотрению по общим правилам искового производства. В суде представитель истца в полном объеме подержал заявленные требования.

Было установлено, что в мае 2021 года между Болховской ЦРБ и «Роснефтегазом» был заключен гражданско-правовой договор на поставку бензина автомобильного марки АИ-92, экологического класса не ниже К5, с использованием пластиковых карт. Контракт был заключен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона. Из материалов дела следует, что всего ответчиком было поставлено 4877 литров бензина, за которые больница заплатила в полном объеме. При этом в суде истец заявил, что ответчиком товар был поставлен не в полном объеме. Фактически было поставлено 4877 литров бензина, а условиями договора была предусмотрена поставка 19 650 литров. Из-за этого в июне 2021 года машинам больницы в течение нескольких дней приходилось заправляться у других поставщиков, за что было заплачено более 16 тысяч рублей вне договора.

В ноябре 2021 года стороны пришли к соглашению о расторжении гражданско-правового договора. В нем было зафиксировано, что больница заплатила поставщику за бензин свыше 215 тысяч рублей. В марте 2022 года история получила продолжение. Больница направила своему на тот момент уже бывшему поставщику претензию о нарушении поставки бензина с требованием оплатить штраф в размере 86,8 тысячи рублей, а также возместить убытки – те самые 16 тысяч рублей. Ответчиком на вышеперечисленные требования ответ не был предоставлен. Суд решил исковое заявление Болховской центральной районной больницы удовлетворить частично. Он постановил взыскать с ответчика штраф за ненадлежащие исполнение гражданско-правового договора в размере 86,8 тысячи рублей. Во взыскании убытков было отказано, поскольку больница не смогла доказать, что заплаченные ею за бензин на других АЗС деньги были именно убытками.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования