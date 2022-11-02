Орловская больница засудила поставщика топлива

Из-за срыва поставок медицинский транспорт приходилось заправлять за свой счет.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Болховской центральной районной больницы к компании «Роснефтегаз», зарегистрированной в Ростовской области. Медучреждение просило о взыскании 104 тысяч рублей, в состав которых были включены понесенные убытки и штраф. Дело поначалу было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, но затем суд перешел к рассмотрению по общим правилам искового производства. В суде представитель истца в полном объеме подержал заявленные требования.

Было установлено, что в мае 2021 года между Болховской ЦРБ и «Роснефтегазом» был заключен гражданско-правовой договор на поставку бензина автомобильного марки АИ-92, экологического класса не ниже К5, с использованием пластиковых карт. Контракт был заключен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона. Из материалов дела следует, что всего ответчиком было поставлено 4877 литров бензина, за которые больница заплатила в полном объеме. При этом в суде истец заявил, что ответчиком товар был поставлен не в полном объеме. Фактически было поставлено 4877 литров бензина, а условиями договора была предусмотрена поставка 19 650 литров. Из-за этого в июне 2021 года машинам больницы в течение нескольких дней приходилось заправляться у других поставщиков, за что было заплачено более 16 тысяч рублей вне договора.

В ноябре 2021 года стороны пришли к соглашению о расторжении гражданско-правового договора. В нем было зафиксировано, что больница заплатила поставщику за бензин свыше 215 тысяч рублей. В марте 2022 года история получила продолжение. Больница направила своему на тот момент уже бывшему поставщику претензию о нарушении поставки бензина с требованием оплатить штраф в размере 86,8 тысячи рублей, а также возместить убытки – те самые 16 тысяч рублей. Ответчиком на вышеперечисленные требования ответ не был предоставлен. Суд решил исковое заявление Болховской центральной районной больницы удовлетворить частично. Он постановил взыскать с ответчика штраф за ненадлежащие исполнение гражданско-правового договора в размере 86,8 тысячи рублей. Во взыскании убытков было отказано, поскольку больница не смогла доказать, что заплаченные ею за бензин на других АЗС деньги были именно убытками.

ИА «Орелград»