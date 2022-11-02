Орловская энергетика пошла в рост

Энергетический сектор региональный экономики прибавил 10 процентов.

Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Орловской области за январь-сентябрь 2022 года обнародовал Орелстат. Сообщается, что в целом за три квартала текущего года региональный индекс промышленного производства показал снижение на 8 процентов к аналогичному периоду 2021 года. В сентябре спад составил 9,5 процентных пункта по сравнению с сентябрем 2021 года. А по сравнению с августом 2022 года он снизился на 3,3 процента.

«Наибольший спад объемов промышленного производства зафиксирован в обрабатывающем секторе (на 10,4 процента по отношению к январю-сентябрю 2021 года), в секторе, связанном с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 11,7 процента)», — следует из сообщения Орелстата. В то же время статистики зафиксировали рост производства в энергетическом секторе региональной экономики.

В целом за период январь-сентябрь 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года рост составил 11,7 процента. Если же сравнивать только показатели сентября текущего и прошлого года, то рост составляет 10,7 процента. Индекс производства в сырьевом секторе в сентябре 2022 года вырос на 4,1 процента по сравнению с показателем годичной давности. Но по итогам 9 месяцев 2022 года он сократился на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Для сведения: индекс промышленного производства – это агрегированный индекс по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». За основу для расчета показателей берутся данные о динамике производства важнейших товаров-представителей указанных отраслей в натуральном или стоимостном выражении.

ИА «Орелград»