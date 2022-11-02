Орловская область прокредитует собственные города и районы

Правила предоставления кредитов будут установлены законом о бюджете.

Как уже рассказывал «Орелград», проект закона Орловской области о бюджете на 2023 год успешно прошел первое чтение в стенах Орловского облсовета народных депутатов. До конца года в него еще будут вноситься правки, но некоторые параметры определились уже сейчас. Например, в закон будет включена статья 13, регламентирующая условия предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям Орловской области в 2023 году.

Уже установлено, что они будут предоставляться из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели. В законе указана и конкретная цифра: верхний предел установлен пока в размере 67,015 миллиона рублей. Эти деньги предназначены: для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований на срок до пяти лет; для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении муниципальных бюджетов (на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года); для мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до пяти лет.

Отметим, что бюджетные кредиты будут выдаваться городам, округам и районам на условиях возмездности и возвратности и только при наличии обеспечения исполнения муниципальным образованием обязательств по возврату, уплате процентов и иных платежей. Законом будет установлена плата за пользование бюджетными кредитами. Так, за займы для частичного покрытия дефицитов бюджетов и для покрытия временных кассовых разрывов плата составит 0,1 процента годовых, для мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, – 0 процентов.

Во всех случаях муниципалитетам предложат заключить кредитные соглашения с областью. Использование бюджетных кредитов разрешено только в соответствии с их целевым назначением, указанным в таком договоре. При невыполнении обязательств по возврату кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных заключенным с заемщиком договором, департамент финансов Орловской области будет обязан принять меры по принудительному взысканию с просроченной задолженности.

ИА «Орелград»