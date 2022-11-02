По Орловщине прокатилась волна проверок владельцев оружия

В результате было выявлено полтора десятка нарушений в сфере оборота оружия.

В Орловской области всего за одну неделю сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы выявили примерно полтора десятка нарушений административного законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов. Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, они провели около 60 проверок, посетив владельцев оружия по месту их жительства. Росгвардейцы проверяли документы, а также условия хранения оружия и боеприпасов. В результате на нарушителей было составлено 16 административных протоколов.

Кстати, штраф в размере до 3000 рублей предусмотрен за несоблюдение сроков постановки на учет, регистрации и перерегистрации гражданского оружия. Ответственность предусмотрена статьей 20.11 КоАП РФ. Стоит отметить, что за прошедшую неделю орловские силовики выдали гражданам более 160 лицензий и разрешений, а две лицензии аннулировали. Сотрудники Росгвардии также выступили с предупреждением к жителям региона, напомнив им об ответственности за нарушение сроков регистрации оружия.

«Согласно законодательству постановку на учет гражданского оружия необходимо осуществить не позднее двух недель со дня его приобретения по лицензии, — поясняет начальник ЦЛРР Виктор Ермаков. — Столько же времени дается на регистрацию уже состоящего на учете оружия в случае смены места жительства или паспортных данных владельца. Заявление на перерегистрацию, то есть продление пятилетнего разрешения на хранение и ношение оружия, важно подать не позднее чем за месяц до окончания срока действия этого документа. Соответствующая дата указана на оборотной стороне разрешения».

Тем временем, орловцы продолжают сдавать незарегистрированное оружие добровольно. Очередной пример пришел из Колпнянского района, где 62-летний местный житель обратился к сотрудникам отделения лицензионно-разрешительной работы. Как пояснили в Управлении Росгвардии, он рассказал, что нашел ружье при проведении уборки в частном доме своих близких родственников. Правоохранители поблагодарили орловца за сознательность. Сумма вознаграждения за сдачу ружья в данном случае составит 8000 рублей.

ИА «Орелград»