Под Орлом появилась икона святых, казненных римским императором

Икона святых Киприана и Иустины появилась в лавровском храме.

В Преображенском храме села Лаврово Орловского муниципального округа появилась икона священномученика Киприана и мученицы Иустины. Как отмечает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, эта святыня является долгожданной. Инициатива родилась по коллективной идее прихожан. Именно они предложили написать для храма большую икону указанных святых. К работе приступили после того, как инициативу благословил настоятель храма иеромонах Арсений (Моногаров), причем деньги собирали всем миром.

«Икону написал тульский иконописец Сергей Щербатых, — поясняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Он ученик архимандрита Зинона (Теодора) — одного из самых авторитетных мастеров современной русской иконописи, строго придерживающегося древних византийских традиций. Кстати, все современные иконы в Преображенском храме написаны именно Сергеем Щербатых».

Образ разместили в центральной части храма, он уже доступен для поклонения верующих. Вскоре икона будет обрамлена киотом. История Киприана и Иустины трагична – они были казнены во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане. Как говорят в Орловской митрополии, Киприан обратил в христианство столько людей, что в его епархии некому стало приносить жертвы языческим богам. А святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана игуменией.

«По преданию, Киприан обрел сверхъестественные способности и научился управлять стихиями и насылать болезни, — так описывают эксперты события давних лет. — Он вернулся в Антиохию. В городе жила в то время христианка — девица Иустина. Она посвятила себя Христу и сохраняла целомудрие. Юноша Аглаид прибегнул к помощи Киприана, чтобы склонить Иустину к замужеству. Но колдовство чародея оказалось бессильно против молитв девушки. Разгневанный Киприан наслал мор и болезни на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее верой».

Вот тогда-то он и прозрел – Киприан с глубоким покаянием пришел к местному епископу Анфиму, сжег все свои книги и не выходил из церкви, пока не крестился. «Всем подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан стремился искупить свое более чем 30-летнее служение злым силам. В скором времени он был возведен в сан епископа», подытожили в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»