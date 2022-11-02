Снижение доходов зафиксировали в Ливнах

Местная казна заработала почти на 7 процентов меньше, чем годом ранее.

В Орловской области муниципальные образования начали утверждать отчеты об исполнении своих бюджетов за 9 месяцев 2022 года. Например, такой отчет подготовили власти города Ливны. Кстати, он уже прошел анализ в городской Контрольно-счетной палате. Аудиторы подметили, что в течение 9 месяцев текущего года ливенские парламентарии пять раз вносили в бюджет поправки. В действующей редакции дефицит по итогам года должен составить 26,988 миллиона рублей. Что касается исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года, то по доходам оно составило 868,586 миллиона рублей, или 67,5 процента от плана с учетом внесенных уточнений.

Собственные доходы городской казны к уровню аналогичного периода прошлого года снизились на 6,8 процента. Причем наибольшую долю в доходах бюджета города составили безвозмездные поступления, которых за три квартала Ливны получили в сумме 587,115 миллиона рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 281,471 миллиона. Сокращение поступлений отмечено по нескольким видам собственных доходов. Например, единого сельскохозяйственного налога в городе собрали на 3,249 миллиона рублей, что в 2,8 раза меньше, чем год назад. Власти объясняют это уменьшением налогооблагаемой базы.

Земельный налог поступил в объеме 10,19 миллиона рублей, что на 10,5 процента меньше, чем в прошлом году. В данном случае снижение сборов обусловлено, в основном, продолжающимся процессом оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Доходы от арендной платы за земельные участки составили 15,123 миллиона рублей, в то время как годом ранее город заработал на этом на 6,313 миллиона больше. Таким образом, арендные платежи сократились почти на 30 процентов. В данном случае власти возложили вину на «расторжение договоров аренды в связи с выкупом земельных участков, а также наличие арендаторов, уклоняющихся от уплаты арендной платы».

Доходы от перечисления в казну части прибыли муниципальных унитарных предприятий составили 1,935 миллиона рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 1,643 миллиона. Иными словами, в этом году МУПы перечислили в городскую казну почти на 46 процентов средств меньше, чем годом ранее. Снижение показателя, по мнению чиновников, «обусловлено наличием переплаты по итогам 2021 года в МУТП «Ливенское», продолжающимся процессом расторжения договоров аренды на торговые места, отсутствием прибыли МУП «Комсервис».

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с прошлым годом сократилась ровно в 2 раза и составила всего 290,9 тысячи рублей. На продаже имущества Ливны заработали 2,381 миллиона, что на 34,8 процента меньше, чем год назад. В этом году были проданы муниципальные помещения по улицам Рабочей и Ленина, а также автомобиль «Тойота Камри». Доходы от продажи земельных участков упали на 81,2 процента. Они составили в этом году 3,939 миллиона рублей, что на 17,065 миллиона ниже, чем в 2021 году. Произошло это, судя по объяснениям, из-за уменьшения количества заявлений на выкуп земельных участков.

ИА «Орелград»