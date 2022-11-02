В Ливнах состоялось открытие Дома Елизаветы

Дом Елизаветы – это общественно-церковный проект паллиативной помощи и сопровождаемого проживания.

В Ливнах прошло открытие Свято-Елизаветинского Дома милосердия, рассчитанного на прием 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Дом Елизаветы представляет собой общественно-церковный проект паллиативной помощи и сопровождаемого проживания, создали его Ливенская епархия и АНО «Святые Покрова». Сестры милосердия смогут помогать и тяжелобольные, и молодые люди с инвалидностью, и дети-сироты, и семьи с паллиативными детьми.

В открытии Дома приняли участие спикер облсовета Леонид Музалевский, первый замглавы администрации города Ливны Людмила Полунина, президент АНО «Святые Покрова» Светлана Черенкова, Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, депутаты областного Совета Елена Астахова и Вадим Сезин, представители администрации города.

«Мне сегодня, действительно, выпала большая честь побывать на этом важном мероприятии. Проведена большая работа для того, чтобы здесь, на орловской земле появилось место, где страждущие и тяжелобольные люди смогли бы найти помощь и заботу.

С уверенностью скажу, что на примере таких проектов можно показать, как должна быть выстроена паллиативная помощь в регионах.

Все то, что мы сегодня здесь увидели, было бы невозможно осуществить без активного участия Президента общества «Святые Покрова» Светланы Николаевны Черенковой. Примите мою искреннюю благодарность за это благое дело. Отрадно видеть, что этот проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.

Низкий поклон и вам, уважаемые сестры! Все, что вы делаете – это не просто труд, это призвание. Вы по зову своего сердца готовы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Это очень важно в наше непростое время. Светлана Николаевна сегодня рассказала и о том, что здесь, в стенах Дома Елизаветы, в случае необходимости, будет оказываться и помощь нашим ребятам, которые вернутся со специальной военной операции. Им будет необходима социализация, поддержка и сестры милосердия Дома Елизаветы готовы заняться и этой работой. Сил вам, терпения и Божьего Благословения в этом деле!», – обратился к собравшимся Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»