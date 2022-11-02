В Орле отработали действия на случай ракетного удара по Хлебзаводу

Согласно сценарию учений, удары затронули жилые дома и объекты инфраструктуры.
Сегодня, во второй день командно-штабных учений, в Орле был отработаны действия при нанесении противником ракетного удара по Хлебзаводу. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Согласно сценарию учений, здание Хлебзавода было разрушено, а в зону поражения попали жилые дома. Это привело к гибели и ранению людей — персонала объекта и населения. Более того, было нарушено электро-, газо-, водо- и теплоснабжение жилых кварталов.
В выдуманных, но непростых обстоятельствах пришлось действовать реальным сотрудникам орловского МЧС, которые, судя по видео, продемонстрировали готовность к любым ситуациям.
ИА «Орелград», видео «Администрация города Орла»