В Орле прокуратура проверит планы чиновников по вырубке деревьев на «Дворянке»

2.11.2022 | 12:47 Новости, Общество

Жители города сфотографировали и разместили в соцсетях деревья со «смертельными метками».

Прокуратура Орловской области проверит законность планов чиновников по вырубке деревьев в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо». Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители Орла обеспокоены нанесением красной краской номеров на деревьях, расположенных на улице Карачевская и в сквере Дворянское гнездо. Не трудно догадаться, что они являются своего рода «смертельной меткой», и скоро в Орле продолжится массовая вырубка зеленых насаждений.

«Санитарная вырубка деревьев в городе Орле производится в случаях, если дерево аварийное, больное или произрастает с нарушением требований СНиП», — сообщили в администрации города Орла.

Однако, многие орловцы не верят этим заявлениям, памятуя о предыдущих вырубках деревьев, в ходе которых все происходило по какому-то другому алгоритму. К слову, одна из предыдущих прокурорских проверок показала, что данные о состоянии деревьев, которыми располагали чиновники, были недостоверны.

ИА «Орелград», фото «ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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