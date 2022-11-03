Детям-сиротам будут давать жилье в других районах

В регионе вводится механизм расширения жилищных прав льготников.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов на одном из своих недавних заседаний внес поправки в законодательство, регламентирующее реализацию жилищных прав детей-сирот. Последние имеют право на получение от государства жилья бесплатно. Однако закон до последнего времени четко указывал, что жилье должно быть им предоставлено исключительно на той территории, где они зарегистрированы. Во многих случаях чиновники на местах не могли предоставить сиротам квартиры просто потому, что подходящего жилья там не было. Сиротам приходилось идти в суд, и дальше уже судебные приставы побуждали чиновников к действию.

Однако теперь механизм предоставления жилья расширяется. Вслед за принятием закона правительство Орловской области внесло изменения в некоторые нормативные акты. В частности, принято постановление о новом порядке предоставления субвенций из областного бюджета муниципальным образованиям на обеспечение жильем детей-сирот. Документ вслед за областным законом допускает предоставление жилья детям-сиротам в других городах и районах Орловской области, если в их собственном городе или районе подходящих квартир нет и не предвидится.

Впрочем, сначала местные власти все-таки должны приложить усилия к поиску жилья. И только если окажется невозможно приобрести квартиру посредством конкурентных способов определения поставщиков (торгов), то можно думать о других территориях. Для этого, прежде всего, потребуется письменное согласие сироты на переезд. Кроме того, глава муниципального образования должен подписать справку, «содержащую сведения о невозможности предоставления жилого помещения, отвечающего установленным требованиям, по месту жительства детей-сирот». Справка должна доказать, что и путем торгов квартиру приобрести не удалось.

Отметим, что новый порядок распространяется и на детей-сирот, являющихся инвалидами. Они должны обеспечиваться жильем в многоквартирных домах, приспособленных к потребностям инвалидов, то есть снабженных пандусами, специальными лифтами или подъемниками. Если такого дома в их родном городе или районе не окажется, им могут предложить квартиру там, где такие дома имеются. В данном случае переезд также возможен лишь с письменного согласия сироты-инвалида.

Также потребуется справка главы администрации об отсутствии жилых помещений, «отвечающих требованиям по их приспособлению и приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, установленным в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации». Полный пакет документов будет направляться в профильный областной департамент, после чего правительство будет принимать решение о выделении денег на жилье каждому конкретному муниципальному образованию.

ИА «Орелград»