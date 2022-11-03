Клычков объяснил, почему орловские мобилизованные без «подъемных»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уделил этой теме большую часть прямого эфира в соцсетях 2 ноября.

Вопрос, когда будут подъемные, задавали главе региона не единожды. Простого ответа «нет» — не прозвучало, но он подразумевается из 15-минутного монолога.

Так, Андрей Клычков сообщил, что на вещевое обеспечение мобилизованных направлено 33 млн рублей. Это наколенники, разгрузки и многое другое. По словам главы региона, вопрос обеспечения обсуждался с мобилизованными, и кажется, находили взаимопонимание. Однако на фоне действий других регионов он снова появился.

«Приводят примеры: вот соседний регион выплатил 200 тысяч. Давайте посмотрим по-хозяйски на этот вопрос. <…> Самый простой путь – выплатить денежные средства. Но тогда просто не будет источников, чтобы одевать и обувать, обеспечивать и покупать самое необходимое».

Андрей Клычков подчеркнул, что помимо мобилизованных регион поддерживает добровольцев, которые уже находятся в зоне проведения СВО, где уже ничего не купить и никакие родные не привезут посылку.

«Можно было бы сказать, вот подъемные – сами покупайте. Многие регионы с таким подходом. Я сильно сомневаюсь, что каждая семья каждого мобилизованного сможет купить дизельный генератор, квадрокоптер, пилу и отдать это своему мобилизованному».

По словам Андрея Клычкова, объем поддержки орловских военных уже вышел за несколько сотен миллионов рублей. Здесь и деньги благотворителей, которых в области немало.

«Ребята в учебной части уже почти месяц. Пишут: у меня украли одежду, у меня порвался рюкзак. Детский сад. Когда будут служить, а не находиться на плацу, там будут другие вопросы. Не будет связи, возможности пойти в магазин или получить от родственников посылку. <…> Поэтому я держусь за каждую копейку, чтобы она пошла действительно для получателя. <…> Есть ряд дополнительного вещевого довольствия, которое не положено в армии выдавать. А мы закупаем, чтобы они могли спокойно служить и жизни берегли свои».

По каждому мобилизованному есть некий паспорт. По словам главы региона, семьям оказывают реальную помощь: ремонтируют жилье, покупают памперсы и лекарства, колют дрова и так далее.

«Есть два варианта: помочь или сделать вид», — резюмировал Андрей Клычков.

С 10 по 20 ноября уже будет зарплата – 195 тысяч рублей, немалые деньги, напомнил глава региона.

Отметим, ранее советника главы региона по СМИ Сергея Лежнева уличили в закупке оборудования для бойцов, находящихся в зоне СВО, по завышенным ценам.

ИА «Орелград»