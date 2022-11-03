Модернизация медицины обойдется в 2 миллиарда

Озвучены параметры обновленной медицинской программы.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения», обновив ключевые параметры. В ее рамках планируется создать оптимальную инфраструктуру медицинских организаций, отвечающую нормативным требованиям Миндзрава РФ. Для этого предусмотрено осуществление нового строительства, реконструкции и капитального ремонта медицинских организаций и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь.

Общий объем средств консолидированного бюджета, который планируется направить на указанные цели, составляет 2,101 миллиарда рублей. Так, в рамках программы планируется новое строительство двух объектов общей площадью 13 318,7 квадратных метров и общей стоимостью 791,688 миллиона рублей. Также запланирована реконструкция одного объекта без изменения мощности и вида существующей медицинской организации. Заложено на эти цели 138,476 миллиона.

Кроме того, 10 миллионов рублей предполагается направить на приобретение и монтаж двух быстровозводимых модульных конструкций Также программой запланирован капитальный ремонт 56 объектов учреждений здравоохранения (поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий) без изменения мощности и вида существующей медицинской организации. Общая сумма этих затрат пока определена в 1,268 миллиарда рублей.

В период до 2025 года включительно запланированы замена и дооснащение организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи в количестве 321 единицы на общую сумму 909,815 миллиона рублей. Отметим, что 201 медицинское изделие поступит именно в рамках дооснащения, а 120 – в рамках переоснащения. Эти приборы призваны заменить устаревшее оборудование в связи с его износом.

«Для обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе маломобильных, необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов в количестве 135 единиц на сумму 212,71 миллиона рублей», — следует из документа.

ИА «Орелград»