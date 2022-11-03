Орловцам обещают «доступ к сирене» на территории всего региона

3.11.2022 | 10:01 Новости, Общество

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях ответил на упреки орловцев о тихом оповещении.

Проблему выявили в ходе проверки систем, прошедшей 1 ноября. Сирену, сигнализирующую «внимание всем», не услышали в новых микрорайонах в Заводском и Северном районах, в Орловском муниципальном округе.

«Будем смотреть, чтобы выделить дополнительное финансирование и обеспечить доступ к сирене, к звуку на территории всего региона», — сообщил Андрей Клычков.

Командно-штабные учения по гражданской обороне  проходили два дня во всех муниципальных образованиях. Власти проанализировали необходимость усиления мер безопасности, в том числе с учетом опыта Белгородской и Курской областей.

«До 10 ноября поставлена задача провести анализ всех подвальных помещений, помещений для укрытия населения», — сообщил Андрей Клычков.

Также глава региона отметил необходимость большой информационной работы с населением. Памятки должны быть разработаны как для выходных, так и для рабочих дней.

«Чтобы люди понимали, куда и с чем идти. <…>Дай Бог, чтобы это не пригодилось. Но задача поставлена информацию донести».

ИА «Орелград»

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