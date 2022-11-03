Орловские депутаты провели экскурсию для тульских коллег

Гостей принимали 2 ноября. Экскурсионный проект получил название «Литературная Орловщина».

Делегацию из соседнего региона возглавил заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов. Во встрече принимали участие депутаты Орловского областного Совета и руководители музеев.

Первым объектом маршрута стал центр «Вятский Посад». Он по праву стал визитной карточкой региона. Туляки осмотрели комплекс, пообщались с персоналом гимназии и учащимися.

Знакомство с Орлом начали с памятника писателю Николаю Лескову. Здесь гостям поведали о нашем талантливом земляке и сохранении памятных мест, связанных с его жизнью.

Далее участники межпарламентской встречи прошлись по Александровскому мосту, отметив живописность открывающихся видов.

Следующей точкой экскурсии стал «Литературный квартал». В музее писателя Ивана Тургенева увидели уникальные экспонаты и ознакомились с планами развития комплекса. В музее первого в русской литературе нобелевского лауреата Ивана Бунина прикоснулись к артефактам его творческого пути.

Завершилось путешествие в одном из самых известных музеев-заповедников Спаском-Лутовиново. Парламентарии осмотрели родовую усадьбу Ивана Тургенева и место, где раньше возвышался дуб, посаженный писателем, но погубленный бурей в 2021 году.

Подводя итоги встречи, первый заместитель председателя Орловского областного Совета Михаил Вдовин отметил, что большое внимание уделили обсуждению перспектив музейного дела и туризма, в том числе в контексте совместных проектов двух регионов.

ИА «Орелград»