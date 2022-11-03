Орловский бизнес просрочил долги на 3,8 миллиарда рублей

Доля «просрочки» достигла почти 5 процентов от общей суммы долговых обязательств.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-августе 2022 года сообщил Орелстат. Так, по его данным, на начало сентября 2022 года кредиторская задолженность предприятий региона составила 78,237 миллиарда рублей. Она выросла на 22,3 процента по отношению к аналогичной дате 2021 года. Статистики отмечают, что просроченные обязательства составляют 3,848 миллиарда рублей, или 4,9 процента от общей суммы кредиторской задолженности.

Аналитики также подсчитали, что в целом просроченные кредитные обязательства имеют 22 организации Орловской области. Причем такие долги имеют свыше 42 процентов организаций сферы «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Также «просрочку» имеют примерно по 14 процентов организаций из таких сфер, как административная деятельность, транспортировка и хранение и операции с недвижимым имуществом. Кроме того, просроченные долговые обязательства имеют 12 процентов водоканалов, чуть менее трех процентов торговых предприятий, около шести процентов сельскохозяйственных организаций и 5,6 процента обрабатывающих производств.

Не имеют просроченных долгов такие виды экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых», «Строительство», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Предоставление прочих видов услуг». «Дебиторская задолженность сложилась в сумме 75,976 миллиарда рублей (111,3 процента к аналогичной дате 2021 года), из нее просроченная – 1,741 миллиарда рублей, или 2,3 процента от общего объема дебиторской задолженности», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»