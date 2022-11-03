Орловским чиновникам предписали аннулировать аукцион

Нарушение требований закона было выявлено в действиях администрации Нарышкино.

Комиссия Орловского УФАС России выдала обязательное для исполнения предписание администрации поселка Нарышкино Урицкого района. Чиновникам предписано в срок до 9 ноября 2022 года «совершить действия, направленные на устранение нарушения порядка организации и проведения аукциона путем аннулирования аукциона». В течение трех рабочих дней после исполнения предписания администрация должна будет представить в адрес Орловского УФАС России доказательства его исполнения.

Такое решение было вынесено по итогам рассмотрения антимонопольного дела, о возбуждении которого «Орелград» уже рассказывал. Оно было заведено в отношении администрации Нарышкино по заявлению компании «ПОЗЦ Свеженка» из Урицкого района. Это была жалоба на действия организатора торгов на право заключения договора аренды земельного участка. В жалобе перечислялся целый ряд якобы допущенных нарушений. Например, извещение о проведении аукциона не было размещено на официальном сайте организатора торгов, не был соблюден срок приема документов для участия в аукционе, земельный участок не мог быть предметом аукциона. Также из жалобы следовало, что в извещении не было указано о наличии ограничения прав на земельный участок и о существующих обременениях.

Комиссия УФАС проверила доводы и с некоторыми из них согласилась. Так, по ее мнению, порядок официального опубликования не был нарушен – нормативная база не предусматривает обязательную публикацию подобных извещений на официальном сайте администрации Нарышкино. А вот срок приема заявок был нарушен – он был прекращен как минимум на трое суток раньше положенного. Также оказалось, что на земельном участке расположен нестационарный торговый объект – павильон «Родное село». А из письменных пояснений организатора торгов следует, что на схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Нарышкино спорный объект отсутствует.

При указанных обстоятельствах земельный участок, как установило УФАС, не может быть предметом аукциона до момента его включения в схему размещения нестационарных торговых объектов. В результате жалоба была признана обоснованной частично. Комиссия также постановила передать материалы дела должностному лицу регионального Управления ФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административных правонарушениях по выявленным нарушениям порядка организации и проведения аукциона.

ИА «Орелград»