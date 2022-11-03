Орловских автомобилистов ожидают три новшества

3.11.2022 | 11:51 Новости, Общество

Изменения должны вступить в силу до конца 2022 года.

На орловских дорогах до конца 2022 года должны произойти три изменения, которые затронут многих автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В Железнодорожном районе будет запрещена стоянка на участке от дома №36 на улице Московской до улицы Старо-Московской. Это связано с тем, что возле магазина «Аэлита» три полосы движения превращаются в одну из-за левого поворота к ТЦ «Европа». При этом, правую сторону занимают припаркованные автомобили.

Кроме того, парковка будет запрещена на улице 7 ноября на участке от пересечения с ул. Салтыкова-Щедрина до пересечения с ул. Максима Горького. Этот участок дороги является узким, и когда автомобилисты паркуются у края проезжей части, другие машины вынуждены выезжать на встречку, чтобы их объехать.

Также на улицах Холодной и Широко-Холодной будет введено одностороннее движение. Эта мера позволит ликвидировать стихийную парковку, которая образовалась из-за сдача нескольких многоэтажек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования