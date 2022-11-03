Первый канал рассказал об орловском заводе, снабжающем армию России жгутами

На данный момент «Альфапластик» — единственный завод, поставляющий Министерству обороны жгуты Эсмарха и жгуты Альфа.

«Первый канал» в вечернем эфире программы «Время» рассказал об орловском заводе «Альфапластик», снабжающем армию кровоостанавливающими жгутами.

Как оказалось, орловское предприятие на данный момент является единственным поставщиком Министерства обороны, снабжающих военнослужащих столь востребованными жгутами Эсмарха и жгутами Альфа.

Завод работает круглосуточно, в три смены. За один час производится тысяча жгутов. Таким образом, за сутки орловцы дают армии 24 тысячи медицинских преспособлений.

ИА «Орелград»