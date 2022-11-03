Шесть молодых семей получат деньги на жилье в Мценском районе

Власти определились с финансированием жилищной программы.



Администрация Мценского района Орловкой области утвердила в новой редакции муниципальную программу обеспечения жильем молодых семей. Ее действие рассчитано по 2025 год включительно. Общий объем финансирования составит 3,9 миллиона рублей, из которых местный бюджет выделит 2,33 миллиона. Остальное добавит областная казна. Финансирования хватит на обеспечение жильем лишь шести молодых семей, которым, к тому же, значительную часть денежных средств придется добавлять из своего кармана.

Дело в том, что бюджет не вправе целиком оплатить им покупку или строительство жилья. Власти лишь помогают молодым семьям субсидиями, внося свой вклад. Речь идет о так называемой социальной выплате. Деньги на руки участники программы не получат. Им вручат свидетельство, с которым они должны будут обратиться в выбранный ими банк. Там будет открыт специальный счет, средствами с которого и можно будет оплатить покупку или строительство жилья.

По условиям, участниками программы могут стать семьи, в которых возраст каждого из супругов или одного родителя, если речь идет о неполной семье, не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления. Кстати, претендовать на участие могут молодые семьи, в которых один из супругов не является гражданином РФ. При этом молодая семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Кроме того, участники программы должны будут доказать чиновникам, что у них имеются деньги для своей части взноса за жилье, либо что их доходы позволяют оформить жилищный кредит.

Как отмечают авторы программы, ее реализация преследует несколько целей. Прежде всего, она даст толчок к развитию ипотечного жилищного кредитования, причем риски для банков будут снижены. Кроме того, благодаря программе, возможно, удастся удержать на месте перспективную молодежь, а это приведет к улучшению демографической ситуации.

ИА «Орелград»