СМИ: экс-прокурор Орловской области Владислав Малкин уволился из прокуратуры

3.11.2022 | 16:36 Закон и порядок, Новости

Владимирский телеканал сообщил, что Владислав Малкин ушел по собственному желанию на пенсию за выслугу лет.

31 октября приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова, на основании Указа Президента, Владислав Малкин уволился из прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Об этом сообщил «Шестой канал» из Владимира.

Ранее стало известно о том, что бывший орловский областной прокурор, перешедший на аналогичную должность во Владимирскую область, покинет и свою нынешнюю должность, и, скорее всего, ведомство.

По версии депутата Госдумы Александра Хинштейна, Малкин, якобы, фальсифицировал данные о выполнении прямых поручений Генпрокурора. По другой версии, прокурор перешел дорогу губернатору Шохину и тот, в отличие от Клычкова, смог нанести серьезный ответный удар.

«Как отмечают жители региона и общественники, благодаря активности Малкина удалось сдвинуть с мертвой точки многие вопросы области, в том числе проблемы здравоохранения, расселения из ветхого жилья. Ранее в Сети появилась петиция с просьбой оставить Малкина в своей должности», — рассказывают владимирские журналисты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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