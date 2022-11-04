Доступность медпомощи оценили в Орловской области

В нормативы доступности уложились не все населенные пункты.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области в целях поддержания в актуальном состоянии внесло изменения в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Документ показателен тем, что в нем приведен анализ текущей ситуации. Согласно ему, на территории Орловской области, по данным Росстата, находятся 2943 населенных пункта. При этом согласно паспортам медицинских организаций количество населенных пунктов составляет 2939. Впрочем, при обосновании необходимости нового строительства и реконструкции медицинских организаций первичного звена здравоохранения программой предлагается использовать «средний» вариант прогноза Росстата по численности населения.

Согласно опубликованным данным, для оказания медицинской помощи жителям Орловской области функционирует сеть учреждений, представленная 53 медицинскими организациями. Из них первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) населению оказывают 35 организаций. В программу модернизации также включены 35 организаций. Утверждается, что в Орловской области нет населенных пунктов, не имеющих прикрепления к медицинской организации. Но из 2943 населенных пунктов 88 населенных пунктов с низкой плотностью населения (менее 100 человек) оказались недоступны для оказания первичной медико-санитарной помощи согласно установленному Минздравом России нормативу.

Также недоступен для оказания такой помощи оказался один населенный пункт с численностью населения свыше 100 человек. Он находится в Свердловском районе. Из оставшихся 88 недоступных 19 населенных пунктов находятся 10 – в Менском районе, 8 – в Дмитровском районе, 7 – в Шаблыкинском районе, 5 – в Знаменском районе, 4 – в Корсаковском районе и т.д. Анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек до ближайших медицинских организаций, входящих структурных подразделений показал, что в Орловской области также имеются населенные пункты вне зоны доступности медицинской помощи.

ИА «Орелград»