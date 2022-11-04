Фальшивые документы на зерно вскрыли в Орловской области

Россельхознадзор признал недействительными сомнительные декларации на зерно.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение действующего законодательств было вскрыто при проведении мониторинга данных в информационной системе Федеральной службы по аккредитации. Так, на днях был выявлен факт недостоверного декларирования зерновой продукции аграрной компанией «Победа» из Залегощенского района Орловской области. В ведомстве пояснили, что фирма «допустила декларирование двух партий зерна (пшеница и рапс) для пищевых целей в количестве 7,5 тысячи тонн на основании фальсифицированных протоколов испытаний».

«Выпуск в обращение зерна, не прошедшего подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, может привести к неблагоприятным последствиям, — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — В целях исключения использования декларации, не соответствующей требованиям действующего законодательства, и недопущения выпуска в обращение небезопасного зерна, управлением приняты решения о признании деклараций о соответствии недействительными, хозяйствующему субъекту объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

Это не единственный подобный случай. В Управлении Россельхознадзора рассказали, что в октябре при проведении мониторинга безопасности был выявлен факт недостоверного декларирования еще 31 тысячи тонн зерна. В данном случае упоминается компания «ТК Роста», которой были зарегистрированы декларации о соответствии на партии зерна пшеницы, ячменя, кукурузы и гороха урожая 2021 года.

Как показал мониторинг, декларации были оформлены на основании протоколов испытаний, выданных лабораторией, сведений о которой на сайте Росаккредитации просто нет. Иными словами, даже если эта лаборатория существует, она не включена в реестр аккредитованных лиц. Выявленный факт, как уточнили в ТУ Россельхознадзора, является нарушением требований Технического регламента «О безопасности зерна». Как и в предыдущем случае, сомнительные декларации на зерно были признаны недействительными, а сельскохозяйственному предприятию объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»