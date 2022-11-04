На Орловщине завершился пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон начался 15 апреля и продлился до 2 ноября.

Начиная со 2 ноября в Орловской области завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на постановление областного правительства.

Ограничительный период стартовал 15 апреля, и сейчас необходимость в нем отпала. Пожароопасная обстановка сейчас стабилизирована, а класс пожарной опасности снижен.

«Все лесопожарные службы региона вели постоянный контроль за пожарной обстановкой. Мобильные группы проводили патрулирование территории лесного фонда. Были разработаны и утверждены маршруты наземного патрулирования, проводилась авиаразведка с использование беспилотных воздушных судов. Было выполнено устройство противопожарных минерализованных полос», — рассказали, оглядываясь назад, в МЧС.

ИА «Орелград»