На Орловщине завершился пожароопасный сезон

4.11.2022 | 16:13 Новости, Происшествия

Пожароопасный сезон начался 15 апреля и продлился до 2 ноября.

Начиная со 2 ноября в Орловской области завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на постановление областного правительства.

Ограничительный период стартовал 15 апреля, и сейчас необходимость в нем отпала. Пожароопасная обстановка сейчас стабилизирована, а класс пожарной опасности снижен.

«Все лесопожарные службы региона вели постоянный контроль за пожарной обстановкой. Мобильные группы проводили патрулирование территории лесного фонда. Были разработаны и утверждены маршруты наземного патрулирования, проводилась авиаразведка с использование беспилотных воздушных судов. Было выполнено устройство противопожарных минерализованных полос», — рассказали, оглядываясь назад, в МЧС.

ИА «Орелград»

 

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