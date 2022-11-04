Орловцам подсказали, где можно получить высокую зарплату

В число региональных лидеров, помимо финансистов, выбились фармацевты.

Орелстат оценил средний уровень зарплат в Орловской области в разрезе различных видов экономической деятельности. Напомним, что текущая средняя зарплата в регионе составляет 39 328 рублей. При этом номинальная зарплата увеличилась по сравнению с августом предыдущего года на 15,2 процента, а вот реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла только на 0,2 процента. Лидерами рейтинга зарплат являются работники финансовой и страховой деятельности (63 249 рублей в месяц) и сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (56 149 рублей).

Чиновники, работающие в сфере государственного управления, зарабатывают в среднем по 49 279 рублей в месяц. Однако у них появились и серьезные конкуренты. Так, средний заработок производителей лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в Орловской области вырос до 53 907 рублей. Не менее выгодно работать в сфере производства компьютеров, электронных и оптических устройств. Работникам таких организаций на Орловщине платят по 53 268 рублей в месяц.

За труд в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования можно заработать в среднем 52 956 рублей, за труд в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования – 50 446 рублей. Добавим, что средняя заработная плата работников в Орловской области в 2,6 раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составляет 15 279 рублей в месяц. Он был установлен с 1 июня 2022 года постановлением правительства страны. Кроме того, среднерегиональная зарплата в 2,8 раза превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Она составляет 14 110 рублей в месяц, ее с 1 июня 2022 года установило правительство Орловской области.

ИА «Орелград»