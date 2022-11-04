Орловцы заплатили налоговикам за имущество полмиллиарда рублей

Статистика сборов имущественных налогов в регионе растет.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало обновленные данные статистики, свидетельствующей о темпах кампании по сбору с граждан имущественных налогов. Напомним, в сентябре налоговики начали массовую рассылку уведомлений. Простым гражданам были начислены транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество и не удержанный НДФЛ со сроком уплаты за 2021 год. Сообщается, что поступления по данным налогам составили уже 514,7 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года сумма сборов увеличилась на 112,8миллиона рублей.

«Напоминаем, что 12 сентября текущего года началась рассылка налоговых уведомлений со сроком уплаты – 1 декабря 2022 года, — уточнили в областной налоговой службе. — Налоговые органы осуществляют рассылку уведомлений не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Таким образом, 1 ноября текущего года рассылка завершена».

В связи с этим налоговики рекомендуют орловцам во избежание негативных последствий не откладывать уплату имущественных налогов на последний день и исполнить свою обязанность заблаговременно. Дело в том, что те, кто не уложится в установленный срок, уже со 2 декабря станут должниками. На их налоги начнет начисляться пеня. Кстати, не все налогоплательщики могли получить налоговое уведомление. Уточнить данный вопрос можно, обратившись в налоговую инспекцию лично или через своего законного или уполномоченного представителя. Кстати, можно обратиться и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, где расскажут о наличии налоговых начислений и выдадут документ для оплаты.

«Оплатить имущественные налоги можно: по QR-коду или штрих-коду в налоговом уведомлении с использованием электронных платежных сервисов (например, интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин»); через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; обратившись в банк или организацию федеральной почтовой связи; через МФЦ, в котором организован прием денежных средств в счет уплаты налогов», — перечисляют в УФНС России по Орловской области.

ИА «Орелград»