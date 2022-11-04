Орловец попросил телефон для звонка у нового знакомого и скрылся

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «мошенничество».

Ранее судимый 51-летний орловец снова стал фигурантом уголовного дела, выманив у нового знакомого телефон под предлогом звонка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В одном из питейных заведений Северного района познакомились несколько мужчин, что способствовало созданию доверительного фона. Пользуясь этим, один из собутыльников попросил мобильный телефон, с которым и скрылся из заведения.

Впрочем, найти злоумышленника труда не составило — в заведении были камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде, а полицейские пытаются установить местонахождение телефона.

ИА «Орелград»