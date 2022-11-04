По субботам орловцы могут бесплатно научиться оказывать первую помощь

Орловское городское отделение Красного креста учит людей оказать экстренную помощь, необходимую до приезда скорой помощи.

В Орле каждую субботу проходят бесплатные курсы, на которых можно научиться оказывать нуждающимся первую помощь. Об этом сообщили в Орловского отделении «Красного креста».

Речь не идет о медицинской помощи, которую должны оказывать медицинские специалисты. Но потребность остановить кровотечение, наложить давящую повязку и вытащить пострадавшего в результате ДТП из автомобиля может возникнуть у любого человека в любой момент.

«Жители Орла, желающие постичь азы оказания первой помощи, учились определять сознание и дыхание пострадавшего, выбивать инородное тело из верхних дыхательных путей и делать сердечно-лёгочную реанимацию. Даже при обсуждении темы, как вызывать скорую помощь, возникали вопросы. Как выбираться из толпы, как транспортировать больного – это важные аспекты, которые каждому помогут в жизни», — рассказали в «Красном кресте» о прошедшем в минувшую субботу мероприятии.

Предварительная запись на занятия проходят в группе «Курсы «Первая помощь в Орле».

ИА «Орелград»