Проверка Орловского УФСИН завершилась

Результаты инспектирования будут доведены до высшего руководства.

Комиссия ФСИН России завершила свою работу в Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», она начала работу 20 октября. Возглавлял комиссию главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Сергей Панфилов. Отметим, что инспектирование было плановым. «Итоги подведены на расширенном совещании в УФСИН России по Орловской области 2 ноября 2022 года, — сообщили в пресс-службе ведомства, не вдаваясь в подробности. — Результаты инспектирования УФСИН будут доложены руководству ФСИН России».

Для широкой общественности результаты пока не открыты. Однако напомним, что буквально за несколько дней до визита инспекции региональное УФСИН обнародовало итоги своей деятельности за 9 месяцев 2022 года. Согласно отчету, в указанный период времени «в исправительных учреждениях и подразделениях УФСИН обеспечены законность и правопорядок. Не допущено массовых беспорядков и других групповых эксцессов, побегов осужденных из-под охраны и при конвоировании».

Среднесписочная численность спецконтингента по состоянию на 1 октября 2022 года составила 3433 человека при лимите наполнения 4810 мест. Кроме того, за 9 месяцев по учетам Уголовно-сполнительной инспекции прошло 2873 осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Стоит отметить работу по профилактике проникновения в режимные учреждения запрещенных предметов. Так, в текущем году при попытке передачи было изъято 36 средств мобильной связи и 164 колюще-режущих предмета. Задержано за попытку передачи запрещенных предметов 16 граждан, из них 12 уже привлечены к административной ответственности, в отношении остальных материалы направлены в суд.

«В учреждениях области созданы надлежащие условия для отбывания наказания, обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту, — следует из официальной информации. — Фактическая средняя норма жилой площади в расчете на 1 человека соответствует требованиям действующего законодательства. Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений (камер, комнат общежитий, подсобных помещений), предназначенных для размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, контролируется ведомственной санитарно-эпидемиологической службой».

ИА «Орелград»