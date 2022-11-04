В Орловской области из-за пожара пострадала семья с восемью детьми

Прокуратура проверяет соблюдение прав многодетной семьи.

Многодетная семья, в которой воспитывается восемь детей, вынуждена была переехать из-за пожара в доме, в котором она проживала. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествие произошло 25 октября в Дмитровске. А сейчас, по поручению прокурора Орловской области, началась проверка соблюдения прав пострадавших.

Надзорное ведомство интересует соблюдение законодательства при оказании мер социальной поддержки многодетной семье, а также соблюдение прав несовершеннолетних.

ИА «Орелград»