Жители Орловской области сдали силовикам десятки «стволов»

За сдачу незарегистрированного оружия ни получат денежное вознаграждение.

В региональном Управлении Росгвардии подсчитали, сколько незарегистрированного оружия в текущем году добровольно сдали силовикам жители Орловской области. Речь идет о механизме сдачи оружия в обмен на денежное вознаграждение, которое выплачивается за счет средств областного бюджета. Напомним, расценки утверждены правительством региона. Судя по приведенной статистике, и казна не обнищала, и орловцы неплохо заработали.

«В этом году граждане добровольно сдали 37 единиц незарегистрированного оружия, — говорит начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области полковник полиции Виктор Ермаков. — 12 обращений было зафиксировано в пределах Орла, остальные 25 заявлений коллеги приняли от жителей прочих населенных пунктов Орловской области. В основном физические лица сдают гладкоствольные одноствольные ружья, а также газовое и нарезное оружие».

Например, на днях житель Колпнянского района принес силовикам охотничье ружье, которое случайно обнаружил при уборке в доме своих родственников. Оно оказалось незарегистрированным. Если бы орловец не сдал его силовикам, а оставил бы себе на хранение без регистрации, то ему могла бы грозить уголовная ответственность. Однако он честно выполнил свой гражданский долг, к тому же мужчина получит за сданное ружье 8000 рублей. В целом же в текущем году, по подсчетам Росгвардии, жителям Орловской области выплатили уже более 300 тысяч рублей за сданные ими нелегальные «стволы».

«В настоящее время на территории региона продолжает действовать специальная программа по передаче неучтенного оружия в правоохранительные органы, — напомнили в Управлении Росгвардии по Орловской области. — В рамках данного мероприятия у орловцев сохраняется возможность избежать уголовной ответственности и добровольно сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества с последующим получением денежного вознаграждения. Адреса и номера телефонов районных отделений лицензионно-разрешительной работы размещены на официальном сайте территориального Управления Росгвардии».

ИА «Орелград»