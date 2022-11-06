Ивановский дом престарелых вызвали в суд о иску прокурора

В суде были оспорены некоторые условия договора на поставку продуктов.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению заместителя прокурора Орловской области к Ивановскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов, расположенному в Мценском районе. Прокурор поставил вопрос о признании недействительным одного из пунктов контракта, который бюджетное учреждение заключило с индивидуальным предпринимателем. По мнению надзорного органа, при оформлении сделки были нарушены требования ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

Рассмотрев представленные по делу доказательства, арбитражный суд установил следующее. В феврале 2022 года в Единой информационной системе дом-интернат разместил извещение о проведении электронного аукциона на закупку продуктов питания, а именно сока фруктового и сока томатного. Согласно спецификации к контракту, сок фруктовый планировалось закупить в количестве 1113 литров по 33,72 рубля за литр, сок томатный — в количестве 63 литра по 47,11 рубля за литр. Контрактом были установлены сроки поставки товара и периодичность: еженедельно.

В соответствии с оспоренным прокуратурой пунктом контракта, оплата каждой партии товара должна производиться заказчиком на основании счета, предоставленного поставщиком, — не позднее 30 календарных дней со дня подписания сторонами соответствующей товарной накладной. Истец в суде заявил, что такие условия противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ в части установления срока оплаты товара, так как ущемляют права и законные интересы неопределенного круга лиц из числа потенциальных поставщиков.

Дело в том, что срок оплаты партии поставленного товара по закону не должен превышать 15 рабочих дней с момента поставки. Вместе с тем оспариваемым пунктом контракта был установлен 30-дневный срок. Отметим, что учредителем БСУ СО ОО «Ивановский специальный дом-интернат» является орган государственной власти Орловской области — департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Поэтому прокурор имел право оспаривать условия сделки, заключенной данным учреждением. Суд иск удовлетворил: спорный пункт контракта был признан недействительным, тем самым были защищены права поставщика.

ИА «Орелград»