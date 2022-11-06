В Орле сменили ответственного за запасы на случай ЧС

Созданием и хранением резерва средств займется объединенный заказчик.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации Орла от 2014 года «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла». Градоначальник поменял ответственного – если раньше указанные функции лежали на муниципальных казенных учреждениях «Управление капитального строительства города Орла» и «Управление коммунальным хозяйством города Орла», то теперь они возложены на недавно созданное МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Это учреждение является правопреемником двух предыдущих, которые городу стали больше не нужны.

Поясним, что федеральный закон, принятый еще в 1994 году, возлагает на местные власти полномочия по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2021 году МЧС России выпустило обновленные методические рекомендации. Кстати, уже в этом году мэрия Орла в соответствии с указанной методичкой обновила свою нормативную базу. В частности, мэр Юрий Парахин утвердил обновленную номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла.

Согласно постановлению мэры, запасы продовольствия должны формироваться из расчета снабжения 300 человек на трое суток: мука – 414 кг, крупы – 36 кг, макаронные изделия – 36 кг, масло растительное – 9 кг, чай — 1,8 кг, соль – 18 кг, сахар — 67,5 кг, консервы молочные — 58,5 кг, мясные консервы – 135 кг и рыбные консервы – 90 кг. Также в резерве должны храниться товары первой необходимости (миски, алюминиевые ложки, кружки и чайники, мыло хозяйственное и стиральный порошок), строительные материалы (цемент, доска обрезная, шифер, стекло оконное, гвозди и кирпич), ГСМ, вещевое имущество (раскладушки, постельные принадлежности, одежда теплая, обувь, матрасы, одеяла и рукавицы брезентовые).

ИА «Орелград»