Чиновники рассказали, на что потратили бюджетный миллиард

Орловский муниципальный округ подвел итоги исполнения своего бюджета.

Администрация Орловского муниципального округа представила отчет об исполнении местного бюджета по итогам 9 месяцев 2022 года. Документ уже представлен в Окружной Совет народных депутатов. Согласно ему, доходы бюджета сложились в сумме 1,178 миллиарда рублей, что составляет 63,2 процента к плану на год. Из них налоговые доходы исполнены на 71 процент, неналоговые доходы – на 84 процента, безвозмездные поступления – на 57,7 процента. В структуре поступлений налоговые доходы составили 34,7 процента, или 408,746 миллиона рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящей казны составили 684,814 миллиона рублей.

Расходы бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2022 года исполнены на 57,3 процента к годовому плану, или в сумме 1,202 миллиарда рублей. В своем отчете чиновники подробно расписали, на что именно был потрачен миллиард. Так, расходы в рамках муниципальных программ составили 980,723 миллиона рублей, расходы в рамках непрограммной части бюджета – 222,016 миллиона. Структура расходов, как пишут чиновники, характеризуется социальной направленностью. Удельный вес затрат на социальную сферу в их общем объеме составил 67,2 процента, или 808,528 миллиона рублей. В частности, финансирование отрасли «Образование» составило 636,436 миллиона, на культуру было потрачено 56,021 миллиона, на социальную политику 109,033 миллиона рублей. Отметим, что 0,6 процента всех расходов составили вложения в сферу «Физическая культура» – на указанные цели местные власти потратили 7,036 миллиона рублей.

Из общей суммы расходов бюджета Орловского муниципального округа расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 678,867 миллиона рублей, расходы на оплату коммунальных услуг – 48,362 миллиона, затраты на питание воспитанников детсадов и школьников – 32,241 миллиона рублей. Гарантии и поручительства за счет средств бюджета муниципального округа за отчетный период времени не предоставлялись, заимствования не производились, бюджетные кредиты не выделялись.

«За 9 месяцев 2022 года удалось на должном уровне обеспечить решение основных задач – своевременно и в полном объеме произведена выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечено питание обучающихся муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа», — следует из отчета администрации округа.

ИА «Орелград»