Директор «Спецавтобазы» будет получать в 5 раз больше подчиненных

Новые условия оплаты труда утверждены для предприятия.

Депутаты Орловского горсовета утвердили «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Документ устанавливает состав, порядок и условия оплаты труда. Из преамбулы следует, что разработан он «в целях повышения эффективности работы, уровня реального содержания заработной платы работников, мотивации к качественному результату труда, кадровой обеспеченности учреждения, в том числе путем создания условий для привлечения высококвалифицированных специалистов».

Депутаты утвердили конкретные величины должностных окладов в зависимости от категории сотрудника. Так, наиболее низкий квалификационный уровень предусмотрен для должностных служащих первого уровня — вахтер, инспектор предрейсового осмотра, уборщик служебных и производственных помещений, грузчик, мойщик-уборщик подвижного состава и др. Оклад для них установлен в размере 16 500 рублей в месяц. Он является базовым, все остальные сотрудники предприятия получили оклады в соответствии с установленными для них повышающими коэффициентами.

Например, коэффициента для окладов водителей разных категорий варьируются от 1,32 до 1,57, то есть их оклады установлены в размере от 21 700 до 25 800 рублей. Самый высокий оклад установлен директору, он составляет 87 396 рублей в месяц. Коэффициент кратности – 5,3, то есть оклад директора в 5,3 раза больше оклада самого низкооплачиваемого служащего. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера установлены на 35 процентов ниже оклада директора, первого заместителя руководителя — на 25 процентов ниже.

Кстати, по решению депутатского корпуса оплата труда руководителей и работников учреждения состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. К выплатам компенсационного характера относятся: выплаты за работу с вредными и опасными условиями труда, за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу, за совмещение профессий и за руководство бригадой. Они устанавливаются в процентном отношении. Например, выплаты за работу с вредными и опасными условиями составят 4 процента от должностного оклада, выплаты за работу в ночное время определяются за каждый час в размере 20 процентов от оклада и т.д.

Для поощрения работников депутаты предусмотрели следующие выплаты стимулирующего характера: ежемесячная надбавка за особые условия, связанные с интенсивностью и напряженностью работы; ежемесячная надбавка за выслугу лет; премия по итогам работы за квартал; материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; материальная помощь к иным жизненным ситуациям; надбавка за классность водителям. Премия директору по результатам работы за квартал выплачивается на основании правового акта администрации города Орла в размере до 50 процентов от его должностного оклада.

ИА «Орелград»