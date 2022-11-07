Орловские мобилизованные показали качество вещей, закупленных Клычковым

Военнослужащие продемонстрировали, какую «поддержку» губернатор Клычков предпочел денежным выплатам.

Экс-зампред облсовета Валентина Остроушко опубликовала две видеозаписи, на которых военнослужащие, мобилизованные в Орловской области продемонстрировали качество вещей, закупленных под эгидой регионального правительства.

На видео можно увидеть рвущиеся без усилий рюкзаки и ножи, гнущиеся при попытке открыть обычную консервную банку. Внешний вид вещей явно указывает на их крайне демократичную стоимость.

Напомним, первоначально Орловская область вошла в десятку регионов, не утвердивших денежные выплаты для поддержки своих мобилизованных. По словам Андрея Клычкова, регион не пошел по «легкому пути», раздав деньги на все необходимое, а стал централизованно производить закупку товаров, необходимых для формирования вещевых наборов военнослужащих.

После критики, губернатор поменял свое решение и утвердил единоразовую выплату в 50 тысяч рублей дополнительно к уже закупленному обмундированию.

«По факту Клычков, с закупкой обмундирования околовластными структурами выбрал псевдоблагородный путь. Довод «лучше купить обмундирование, чем дать денег» это не довод для мобилизованных и общественности. Очевидно, что губернатор пошел по пути не доверять деньги семьям и мобилизованным, а самим их тратить. Так надежней. Впрочем ничего нового. Настоящие чиновники так всегда поступают…», — прокомментировал ранее ситуацию областной депутат Владислав Числов, возглавляющий Орловское ЛДПР.

Пока областные власти не прокомментировали появившуюся информацию. Так или иначе, властям надо срочно сделать вывод из сигналов приходящих от мобилизованных.

ИА «Орелград», видео Валентина Остроушко