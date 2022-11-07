Программу приватизации переписали в Орле

Депутаты горсовета согласовали предложенные мэрией поправки.

Орловский городской Совет народных депутатов утвердил поправки в программу приватизации муниципального имущества на 2022 год. Проект внесения изменений в городской парламент был внесен мэром. По предложению чиновников депутаты согласовали исключение из программы пяти нежилых помещений. В то же время в план приватизации добавлено нежилое помещение по улице Адрианова. Его площадь составляет 242 квадратных метра. Помещение планируется реализовать на аукционе как минимум за 6,06 миллиона рублей.

Также в план приватизации включены два объекта теплоснабжения: тепловая сеть в Орле на улице Медведева, протяженностью 132 метра, и земельный участок на улице Городок рабочий. В данном случае выбран такой способ приватизации, как внесение указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Орелтеплосервис». С учетом внесенных поправок в новой редакции был изложен раздел о доходах от реализации муниципального имущества в рамках прогнозного плана.

Теперь, с учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от приватизации муниципального имущества города Орла предполагаются в размере 1,189 миллиарда рублей. Из них от реализации непосредственно имущества город планирует получить 185,126 миллиона рублей, реализации земельных участков, находящихся под объектами, – еще 14,925 миллиона рублей.

Кроме того, в плане приватизации по-прежнему остается продажа 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Напомним, все акции находятся в муниципальной собственности. Продать их власти пытаются уже несколько лет. Цена на данный лот постепенно снижается, но, вероятно, все еще остается слишком высокой для потенциальных покупателей, как так заявок на участие в торгах не поступает. На текущий момент планом приватизации предусмотрена выручка за продажу акций в сумме 989,288 миллиона рублей.

ИА «Орелград»