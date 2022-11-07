СМИ: губернатор Клычков приобрел в Москве элитную квартиру

По словам журналистов, четырехкомнатная квартира досталась Клычкову в десять раз дешевле рыночной цены и с рассрочкой на пять лет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков приобрел в Москве элитную четырехкомнатную квартиру на очень выгодных условиях. Об этом сообщило издание FLB, утверждающее, что в его распоряжении есть документы, подтверждающие покупку.

По словам журналистов, речь идет о квартире в ЖК «Западный порт» в нескольких минутах ходьбы от станции «Фили». При этом, жилье стоимостью в 60 миллионов рублей Клычкову продали за шесть миллионов с рассрочкой на пять лет.

Любопытно, при этом, что квартира орловского губернатора является своего рода «засекреченным» объектом. То есть, ее существование могут установить по базам представители правоохранительных органов или суды, но у обычных гражданских людей ничего не получится.

Летом 2022 года Госдума приняла закон, вносящий изменения в законодательство о персональных данных, в соответствии с которым сведения из ЕГРН, содержащие персональные данные, могут быть в свободном доступе только с согласия собственника. При этом, закон вступает в силу 1 марта 2023 года, однако дорогостоящую собственность Андрея Клычкова невозможно проверить уже сейчас.

ИА «Орелград»