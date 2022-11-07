СМИ: Максим Петров покидает орловское правительство

7.11.2022 | 10:53 Видео, Новости, Политика

Эпатажный чиновник может стать очередным «беглецом» из команды Клычкова.

Максим Петров, возглавляющий департамент промышленности и торговли, покидает правительство Орловской области. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

Орловский этап в карьере Петрова начался в феврале 2021 года. До сентября эпатажный чиновник работал с приставкой «и.о.», после чего был согласован на должность.

Ранее команду Андрея Клычкова покинули первые зампреды правительства Татьяна Крымова и Валентина Нордстрем, глава депздрава Станислав Шувалов и зампред правительства Игорь Тиньков. Кроме того нескольким чиновникам пришлось лишиться должностей из-за возбужденных в отношении них уголовных дел.

ИА «Орелград»

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